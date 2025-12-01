Nikita Miller

Es war einmal im Nirgendwo

Scala Theater Ludwigsburg Stuttgarter Straße 2, 71638 Ludwigsburg

In der Sowjetunion waren wir die Deutschen, in Deutschland sind wir die Russen“ – diese Worte seiner Großmutter haben sich in Nikita Millers Gedächtnis eingebrannt wie ein sowjetischer Stempel in einen Deportationsbefehl.

Seine Oma würde heute noch schwören, dass man mit einem Gläschen Vodka mit Pfeffer alle Probleme lösen kann – vom Schnupfen bis zur Identitätskrise. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht.

Theater & Bühne
