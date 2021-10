Niklas Roever Trio

Das Klaviertrio der drei jungen Kölner Musiker widmet sich vor allem der Interpretation der Kompositionen des Pianisten und Bandleaders. Orientiert an der Ästhetik der Musik von Bill Evans, Billy Strayhorn und Herbie Hancock zeichnen sie sich durch transparente und zugleich detailreiche Klangsprache aus. Differenzierte Interaktion und Spontaneität in der Interpretation spielen gleichberechtigt neben der Struktur der Kompositionen eine wesentliche Rolle. Harmonische und melodische Klarheit sowie kompakter Groove bilden hierbei die Grundlage für improvisatorische Freiheit.

Die seit 2016 bestehende Band, im Studium bereits mit Sonderstipendien gefördert, war im Finale mehrerer Jazzwettbewerbe und wurde mehrfach ausgezeichnet. Alle drei Bandmitglieder waren Mitglieder in diversen Landes- und Bundesjazzorchestern, Niklas Roever und Roger Kintopf studieren aktuell am Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.

Niklas Roever – Piano

Roger Kintopf – Bass

Simon Bräumer – Drums