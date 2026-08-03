Niko Friedrich & Van Baerle Trio

Das international gefeierte Van Baerle Trio vereint Virtuosität mit packende Ausdruckskraft und einer unglaublich ansteckenden Freude am Spiel.

Ihr Konzert auf Schloss Kapfenburg ist den großen Fragen nach Zeit, Endlichkeit und Transzendenz gewidmet. So erkunden sie mit Robert Schumanns „6 Studien in kanonischer Form“ die Vergänglichkeit des Moments, ehe sie mit Lili Boulangers „D'un soir triste” & “D'un matin de printemps” die flüchtige Schönheit des Augenblicks und Fragilität des Lebens widerspiegeln.

Nach der Pause wir das Trio dann zum Quartett. Gemeinsam mit Klarinettist Nikolaus Friedrich spielen die Niederländer eines der eindrucksvollsten Werke des 20. Jahrhunderts – Olivier Messiaens „Quartett für das Ende der Zeit“. Der französische Komponist schrieb das Stück während des 2. Weltkriegs im deutschen Kriegsgefangenenlager. Inspiriert von der Apokalypse des Johannes schuf er ein Werk das trotz – oder gerade wegen – der extremen Umstände Hoffnung verkündet.