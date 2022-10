NIKOLA HOTEL LIEST AUS „DARK IVY“

Freunde finden. Das ist alles, was Eden Collins sich wünscht, als sie mit einem Stipendium an die traditionsreiche Woodford Academy kommt.

Nach einem tragischen Todesfall war das letzte Highschooljahr die Hölle. Das Getuschel, die anklagenden Blicke, das Alleinsein. Jetzt will sie einfach nur dazugehören und neu starten. Allerdings ist das gar nicht so leicht. Schon in ihrem ersten Kurs bricht Eden beinahe zusammen, als sie bei einem sozialen Experiment an ihre Geheimnisse erinnert wird.

Bestseller-Autorin Nikola Hotel legt mit Dark Ivy den Auftakt ihrer Dark Academia-Reihe rund um die Woodford-Academy vor.