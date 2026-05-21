Nikolai Olshansky Quartett

Nikolai Olshansky ist ein Kontrabassist und Komponist sowie Absolvent des renommierten Jazzcampus in Basel, wo er bei dem legendären Kontrabassisten und Professor Larry Grenadier studierte. Seine Musik verbindet ausgeprägte Melodik mit rhythmischer Vitalität. Nikolais Kompositionen zeichnen sich durch eine Vielfalt an Formen und eine filmische Klangwelt aus, die für die Zuhörer einen reichen und imaginativen musikalischen Raum schafft. In seinen Projekten umgibt er sich mit Musikerinnen und Musikern, die einen ähnlichen kreativen Geist und eine offene musikalische Haltung teilen. Kürzlich veröffentlichte Nikolai sein zweites Album, mit dem er derzeit international auf Tour ist. Beim Konzert wird er Musik aus dem neuen Album sowie Kompositionen aus den letzten Jahren präsentieren. Gemeinsam erschaffen sie eine dynamische und offene Klanglandschaft, in der melodisches Erzählen, rhythmische Energie und die improvisatorische Freiheit des zeitgenössischen Jazz aufeinandertreffen.

Yaroslav Likhachev - Tenorsaxophon

Moritz Langmaier - Klavier

Nikolai Olshansky - Kontrabass/Komposition

David Giesel - Schlagzeug