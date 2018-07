Nikolas Herz x Paperboy

Nicolas Herz hat sich nicht nur als leidenschaftliches Talent hinterm DJ-Pult, sondern auch als Produzent längst über die Kesselgrenzen hinaus einen Namen gemacht. ​In seinem Studio verleiht der Stuttgarter musikalischen Projekten den letzten Schliff und auch im Club zeigt sich sein perfektionistischer Anspruch an die eigene Arbeit.

Dass dabei der Spaß an der Sache aber nicht auf der Strecke bleibt, dürfte jedem klar sein, der schon einmal in den Genuss kam einem von Nicolas' Sets zu lauschen. Ebenfalls mit Herz und Verstand dabei: der zweite Protagonist an diesem Abend – Paperboy, der beim Monatsanfang im Climax quasi schon zum festen Inventar gehört. Klingt nach einer famosen Kombination für einen gelungenen Start in den August!

www.climax-institutes.de/newsletterwww.fb.com/paperboyaudiowww.fb.com/fullproof132up

Nikolas Herz (Retone)

PAPERBOY (FullProof132Up)