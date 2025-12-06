Nikolaus-Rock mit EVEN MORE und DJ KOHLI

Am diesjährigen Nikolaustag könnt ihr einen coolen Abend mit DJ KOHLI und der Classic-Rock-Band EVEN MORE genießen.

Sie bietet druckvolle Musik aus den 60er und 70er Jahren - perfekt, um mit einem Glas in der Hand gute Gespräche an der Bar in der Fleinheimer Turnhalle zu führen oder vor der Bühne abzurocken. Eintritt 7,00 Euro, Jeder Eintritts-Button nimmt zu dem an der Nikolaus-Verlosung von vier neuntägigen Segelreisen-Tickets über La Gomera nach Gran Canaria und zurück teil. Wir freuen uns auf euch!