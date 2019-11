Lindy Hop ist ein Swingtanz, der seine Ursprünge in den New Yorker Ballsälen der 20er bis 40er hat, auf tolle Swingmusik getanzt wird und Technik, Freiheit, Individualität, Kreativität und Freude in einem Tanz verbindet.

# Live Musik von MyLadySwing

# mit Lindy Hop Schnuppperkurs

# mit Show

# Tanzen im Alten Theater Heilbronn unter Sternenhimmel

20:00 Uhr Einlass

20:30 Uhr Anfängerschnupperkurs

21:00 Uhr Live Musik von My LadySwing