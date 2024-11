Nikolausdörfle

Der Schnee glitzert in der Wintersonne und der Duft von weihnachtlichen Leckereien lädt zum Verweilen ein – das Nikolausdörfle öffnet seine Pforten. Am Samstag, 30. November, 13 bis 22 Uhr, und Sonntag, 1. Dezember, 11 bis 20 Uhr, verwandelt sich der historische Marktplatz für ein Wochenende in ein liebevoll gestaltetes Dorf voller weihnachtlicher Vorfreude. Doch dieser besondere Weihnachtsmarkt ist anders: Hier sind es keine klassischen Händler, sondern lokale Vereine, Schulen, Parteien, Kitas und Organisationen, die in familiärer Atmosphäre ihre selbstgemachten Köstlichkeiten, Getränke und Bastelarbeiten anbieten. Mit viel Herzblut und Kreativität bringt das Nikolausdörfle die Gemeinschaft zusammen und schafft einen Ort, an dem Tradition, Zusammenhalt und vorweihnachtliche Freude Hand in Hand gehen. Ein Wochenende, das die Bedeutung der Adventszeit in den Mittelpunkt stellt – voller Wärme und Lokalkolorit.

Bring deine eigene Tasse mit

Um Müll zu vermeiden, den logistischen Aufwand zu minimieren und einen nachhaltigen Beitrag zu leisten, sollten alle Besucherinnen und Besucher ihre eigenen Gläser oder Tassen zum Nikolausdörfle mitbringen. Dies hilft die Umwelt zu schonen. Vor Ort besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine Glastasse mit weihnachtlichem Druck für 4 Euro zu erwerben und dann an den Ständen zu nutzen. Dafür wird die Stadt Leonberg mit einem eigenen Verkaufsstand vor Ort sein. Es wird keine Tassen zum Ausleihen geben.