Gitze und die Bretter-Combo

Gitze und seine Bretter-Combo spielen Akustik-Rock aus Schwaben mit Songs von Wolle Kriwanek & Paul Vincent und anderen.

Was Gitze seit vielen Jahren mit seiner Rock-Band macht, gibt es mit der Bretter-Combo in akustischer Form: Hauptsächlich spielt das Trio Songs von Wolle Kriwanek & Paul Vincent. Dabei leben unvergessene Klassiker wie „U.F.O.“, „Stroßaboh“, „Reggae i di uff?“, „I fahr Daimler“, „Badwanna Blues“ oder „Herbertstr.“ Ebenso wieder auf, wie längst vergessen geglaubte und lange nicht mehr gehörte Perlen der schwäbischen Rock- und Blues-Musik. Außerdem befinden sich im musikalischen Repertoire auch die eine oder andere eigene schwäbische Adaption mehr oder weniger bekannter Rock-, Pop- und Folksongs.

In seinen Moderationen erzählt Gitze Geschichten, die durchaus Platz in einem Kabarettprogramm hätten, um danach zusammen mit seinen beiden routinierten und spielfreudigen Companions Göran Jäck und Ralf Glenk an den Griffbrettern in die Songs einzutauchen.