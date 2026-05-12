Nikolausmarkt Bad Rappenau

Kinder können basteln und den Nikolaus treffen. In warmer, festlicher Atmosphäre lässt sich die Vorweihnachtszeit entspannt genießen.
Programm
Freitag, 5. Dezember
16.00 Uhr Lieder und Fingerspiel, Ev. Kindergarten Friedensstraße
16.10 Uhr Eröffnung Nikolausmarkt durch Oberbürgermeister Sebastian Frei
16.30 Uhr Bunter Weihnachtsmix – 5. Klässler der Verbundschule
17.00 Uhr Schulorchester der Bad Rappenauer Schulen
ab 17.30 Uhr DJ Steppo
19.00 Uhr Feuershow mit Feuerjongleur Fuego Diego
19.30 Uhr Ökumenische Taizé-Andacht in der Evang. Kirche
Samstag, 6. Dezember
16.00 Uhr Weihnachtslieder auf dem tiefen Blech, Musikschule Unterer Neckar
16.30 Uhr Besuch vom Nikolaus
17.00 Uhr Posaunenchor Bad Rappenau
Ab 18.30 Uhr DJ Steppo