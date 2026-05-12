Nikolausmarkt Bad Rappenau

lädt zu gemütlichen Ständen, handgemachten Geschenken, weihnachtlichen Leckereien und Musik ein

Bad Rappenau 74906 Bad Rappenau

Kinder können basteln und den Nikolaus treffen. In warmer, festlicher Atmosphäre lässt sich die Vorweihnachtszeit entspannt genießen.

Programm

Freitag, 5. Dezember

16.00 Uhr Lieder und Fingerspiel, Ev. Kindergarten Friedensstraße

16.10 Uhr Eröffnung Nikolausmarkt durch Oberbürgermeister Sebastian Frei

16.30 Uhr Bunter Weihnachtsmix – 5. Klässler der Verbundschule

17.00 Uhr Schulorchester der Bad Rappenauer Schulen

ab 17.30 Uhr DJ Steppo

19.00 Uhr Feuershow mit Feuerjongleur Fuego Diego

19.30 Uhr Ökumenische Taizé-Andacht in der Evang. Kirche

Samstag, 6. Dezember

16.00 Uhr Weihnachtslieder auf dem tiefen Blech, Musikschule Unterer Neckar

16.30 Uhr Besuch vom Nikolaus

17.00 Uhr Posaunenchor Bad Rappenau

Ab 18.30 Uhr DJ Steppo

Info

Bad Rappenau 74906 Bad Rappenau
Weihnachtsmärkte

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