Nikolausrock mit The BândS & Friends

Wie in fast jedem Jahr, gibt sich The BândS wieder zum traditionellen Nikolausrock am 06.12 die Ehre, euch einzuladen.
Mit dabei: Die Musiker- Freunde Beni, Hannibal und Chuck.
Info
Übelmesser Adlerstraße 7/2, 73540 Heubach
Übelmesser Adlerstraße 7/2, 73540 Heubach
