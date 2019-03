Nikos Kazantzakis, der weltbekannte Autor von «Alexis Zorbas« und der am meisten übersetzte griechische Schriftsteller, wurde 1883 in Heraklion, Kreta, geboren und starb 1957 in Freiburg im Breisgau.

Sein Leben war eine Geschichte der Liebe, des Glaubens und der Kraft eines Menschen, der alle Widrigkeiten überstand. Vorlage für die Filmbiographie von Yannis Smaragdis war das autobiographische Werk »Rechenschaft vor El Greco«. In der filmischen Umsetzung zeichnet der international renommierte Filmemacher ( »Kavafis« von 1996, »El Greco« von 2007 oder »God loves Caviar« von 2012 ) die faszinierende Persönlichkeit des kretischen Schriftstellers und Philosophen nach. Einen wichtigen Aspekt stellt dabei die Schönheit der griechischen Landschaft dar.

Original mit englischen Untertiteln

GR 2017, Biografie /115 Min.

Griechische Filmtage im Theater tri-bühne

In Kooperation mit dem Kalimera e.V. funktioniert das Theater tri-bühne den Theatersaal zum Kino um und präsentiert sehenswerte griechische Filme. Wie reagieren die Filmemacher künstlerisch auf die aktuelle Lage in Griechenland?