Nikos Vertis nach 15 Jahren zurück in Deutschland – Zwei exklusive Konzerte

Nach über 15 Jahren kehrt einer der erfolgreichsten griechischen Künstler endlich wieder nach Deutschland zurück: Nikos Vertis wird im Rahmen einer exklusiven Konzertreihe zwei Shows in Deutschland spielen. Fans dürfen sich auf zwei unvergessliche Abende voller Emotionen, großer Hits und einer beeindruckenden Live-Show freuen.

Der international gefeierte Sänger gehört seit vielen Jahren zu den größten Stars der griechischen Musikszene und begeistert mit ausverkauften Konzerten weltweit. Mit seinen zahlreichen Hits und Millionen verkauften Alben hat er sich einen festen Platz in der internationalen Musikszene gesichert und eine große Fangemeinde in ganz Europa aufgebaut – insbesondere auch in Deutschland.

Seine Rückkehr nach Deutschland ist daher für viele Fans ein ganz besonderes Ereignis. Die beiden exklusiven Konzerte werden die einzigen Shows in Deutschland sein und versprechen eine aufwendige Produktion, emotionale Momente und eine einzigartige Atmosphäre.

Der exklusive Vorverkauf startet am Freitag, den 27.03.2026 um 12:00 Uhr und ist ausschließlich online unter www.halikarnas.de erhältlich.

Veranstaltet werden die Konzerte von Halikarnas Entertainment, einem der führenden Veranstalter für internationale Live-Events und Konzerte in Europa.

Weitere Informationen zu Städten, Locations und Tickets werden in Kürze bekannt gegeben.

Diese Konzerte markieren ein historisches Comeback und werden zu den musikalischen Highlights des Jahres für alle Fans griechischer Musik in Deutschland zählen.