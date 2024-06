Kontinuierliche Weiterentwicklung, ständige Veränderung und der Wille, niemals stehen zu bleiben, waren schon immer die Schlüsselwörter im künstlerischen Schaffen von Lena. Eine Entschlossenheit, die sich in vier Edelmetall-verzierten Alben „My Cassette Player“ (2010, 5-fach Gold), „Good News“ (2011, Platin), „Stardust“ (2012, Gold), „Crystal Sky“ (2015, Gold) und ihrem letzten Top 2-Album „Only Love, L“ (2019) sowie unzähligen Auszeichnungen vom MTV Europe Music Award über den Deutschen Fernsehpreis, der Goldenen Kamera bis zur 1Live Krone, der Goldenen Henne und dem ECHO manifestiert hat. Im letzten Jahr wurde Lena zum bereits sechsten Mal mit dem Kid’s Choice Award ausgezeichnet. Die Sängerin blickt momentan auf insgesamt mehr als 3 Millionen Downloads, über eine 1 Million verkaufte Tonträger und 1 Milliarde Gesamt-Streams ihrer Hits zurück. Ihre aktuelle Single „What I Want“ bedeutet für Lena den Anfang eines neuen Kapitels. Ein Kapitel, das natürlich auch live neu aufgeschlagen wird.

„Ich freue mich so unglaublich auf diese Tour. Insbesondere dieses Mal wird es ein einzigartiges Gefühl sein, wieder auf der Bühne zu stehen. Selbst nach so vielen Jahren und Konzerten fühlt sich jedes Mal wie ein erstes Mal an. Das ist unbeschreiblich schön und für alle extrem aufregend. Es gibt neue Songs, eine neue Show und so viele neue Gefühle dazu. Und weil wir so Bock haben, schieben wir noch eine ganze Rutsche Sommertermine hinterher. Ich kann es kaum erwarten, mit euch in der Sonne zu singen, zu tanzen und gemeinsame Erinnerungen zu schaffen!“