Fünf Gänse sind on the road, als ein Gerücht die Runde macht: Nils Holgersson sei von einem Kobold geschrumpft worden und dann winzig klein auf dem Rücken der Gans Martin bis nach Lappland geflogen! Bald entsteht aus dem Getuschel der Gänse eine abenteuerliche Geschichte. Über einen, der aus Versehen sein Zuhause verlässt und unverhofft die Welt aus einer neuen Perspektive kennenlernt…

Der Kinderbuchklassiker von Selma Lagerlöf stellt zeitlose Fragen: Wie gehen wir mit unserer Umwelt um? Welche Rollen spielen wir in unseren sozialen Gefügen? Welche Begegnungen formen unseren Blick auf die Welt?

In einer liebevollen Neubetrachtung des Stoffes lädt das JES auf einen musikalischen Roadtrip ein. Über Freund*innenschaft, Veränderung und über die Frage, was oder wer uns zu dem macht, was wir sind.