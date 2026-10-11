Plötzlich daumenklein geschrumpft, findet sich Nils Holgersson auf dem Rücken der ausgebüxten Hausgans Martin wieder – unterwegs mit einer Schar Wildgänse auf dem Weg nach Lappland.

Doch die Tiere begegnen ihm misstrauisch, denn schließlich ist er ein Mensch, und wer weiß, was die wieder im Schilde führen! Nils muss sich beweisen: gegen die Gefahren auf der Reise, den listigen Fuchs Smirre, der die Gruppe verfolgt, aber auch gegen das Bild, das die Tiere (nicht zu Unrecht) von ihm haben. Hoch in den Wolken, durch Regen und Wind, über Felder, Wälder und Städte – immer weiter zieht die Gruppe um die strenge Leitgans Akka durch die Lüfte, und Nils wächst über sich hinaus, vielleicht auch wieder zurück zur alten Größe?

Das Kinderbuch »Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen« von Literaturnobelpreisträgerin Selma Lagerlöf erzählt eine Abenteuergeschichte über neue Freundschaften und Perspektiven, das Verhältnis von Mensch und Natur und den Mut, sich zu verändern.