Nils Kugelmann Trio

Life Score (ACT) ist der Soundtrack zu einem filmreifen, noch recht jungen Leben, in dem sich fast märchenhaft viel ereignet hat. Denn der Berliner Bassist aus München Nils Kugelmann ist in Rekordzeit zu einem der Shooting Stars des Deutschen Jazz aufgestiegen, wurde zurecht mit Preisen überhäuft und vermittelte sowohl Kritikern als auch dem Publikum den Eindruck: das ist einer der bleibt und der den Jazz voranbringen wird mit seinem Elan, seinem Enthusiasmus, seinem Können und seiner unstillbaren Neugier. Nach seinem gefeierten Debütalbum Stormy Beauty (ACT), welches prompt für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik nominiert wurde und in den europäischen Jazz-Charts landete, geht Kugelmann nun mit seinem neuem Album national und international auf Tour. Dieses neue Programm aus Kugelmanns Feder schafft es mehr denn je das Publikum zu berühren, zu unterhalten und die Köpfe nicken zu lassen. Melodien, die begeistern, treffen hier auf Harmonien, die einen nicht mehr loslassen. Und dabei immer hörbar: Kugelmanns Liebe zum Groove. Oder ganz einfach „Musik, die unter die Haut geht.“ (SWR)

Besetzung: Nils Kugelmann (db); Luca Zambito (p); Sebastian Wolfgruber (dr)