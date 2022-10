Nils Mohl | Henny & Ponger

28. Literaturtage Esslingen am Neckar

** Anmeldungen ab dem 22. Oktober möglich **

Henny und Ponger begegnen sich in der S-Bahn. Beide lesen das gleiche Buch. Und dann geht alles rasend schnell: Notbremsung, Verfolgung, Reise mit Buick und Wohnwagen auf die Insel Amrum. Ponger hält dies für eine Liebesgeschichte.Henny für die einzige Chance, zurück in ihr altes Leben zu kommen. Gleichzeitig sind diese 202 kurzen Kapitel aber auch eine Liebeserklärung an Bücher und das Lesen, an alte Flipperautomaten und die Nordseeinsel Amrum, an Oldtimer und Campingwagen, die Gewerbegebiete Hamburgs und die mitreißende Überzeugungskraft und Begeisterungsfähigkeit der Jugend. Ein literarischer Roadtrip mit großer sprachlicher Wucht und zwei liebenswürdigen Held:innen, die im Universum nach sich selbst suchen.

Nils Mohl lebt als freier Schriftsteller und Drehbuchautor in Hamburg. Für seine Romane und Drehbücher wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u. a. mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis.

Die lesart wird von der Stadtbücherei Esslingen am Neckar und der Eßlinger Zeitung veranstaltet und von der Stiftung der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen sowie Neustart Kultur gesponsert.

Eintritt frei! | geeignet für Jugendliche ab 12 Jahren | Unterstützung durch die Buchhandlung Das Plus

Es folgen 2 Schullesungen am Montag, den 16.11.22. Interessierte Lehrer:innen können gerne die Stadtbücherei kontaktieren.