Nils Petter Molvær Trio "Stitches"

Nils Petter Molvær (Trompete) Jo Berger Myrhe (Bass) Erland Dahlen (Schlagzeug).

Sein Auftritt beim JazzArtFestival 2018 in der Hospitalkirche ist in allerbester Erinnerung - siehe Foto! Der norwegische Trompeter Nils Petter Molvær ist ein Pionier des elektroakustischen Jazz, auch „Future Jazz“ oder "Nu Jazz" genannt. Seit den 1990ern verbindet er melancholische Trompetenklänge mit elektronischen Sounds und prägt das Genre. Sein Album „Stitches“ zeigt seine Innovationskraft und die spannende Zukunft des Jazz. Durch seine Unerschrockenheit im Erkunden neuer Sounds und Emotionen zeigt Molvær einmal mehr, dass der Jazz eine Zukunft hat, die strahlend und aufregend ist. Das Zitat "Nearly invisible stitches" - fast unsichtbare Naht oder Stiche - aus einem Gedicht war die Inspiration für den vieldeutigen Albumtitel mit Kompositionen von Nils Petter Molvaer und einer Interpretation von Radioheads "True love waits".

Das Trio besteht aus seinen langjährigen Weggefährten Jo Berger Myrhe am Bass und Erland Dahlen am Schlagzeug. Diese kleine hochkarätige Besetzung erzeugt eine energiegeladene Spannung, allein Schlagzeuger Dahlen erscheint als eine Art Weltwunder - unkonventionell, melodiös und abenteuerlustig. Zu dritt kreieren sie eine Klanglandschaft die stets neugierig macht. Als Hörer weiß man nie, was als nächstes passieren wird, fühlt sich trotzdem sofort sicher und irgendwie auch zuhause.