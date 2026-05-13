NILS STRASSBURG „LIVING ELVIS“ Mehr als eine musikalische Lesung

Nils Strassburg feiert mit „LIVING ELVIS" Premiere im Friedrichsbau Varieté!

Was passiert, wenn ein Künstler nicht nur singt, sondern auch Geschichten schreibt?

Nils Strassburg, einer der international anerkanntesten Elvis-Interpreten unserer Zeit, beantwortet diese Frage auf eine Art, die Publikum und Kritik gleichermaßen überrascht.

Mit Tourneen durch Deutschland, Frankreich, Österreich und die Schweiz hat Strassburg bereits zahllose Bühnen erobert – von großen Konzertsälen bis hin zu renommierten internationalen Spielstätten. Doch nun öffnet er sein Buch Living Elvis – Mein Leben für den King und nimmt sein Publikum mit auf eine sehr persönliche Reise: humorvoll, direkt und überraschend nah.

Bei Songs & Stories trifft Lesung auf Konzert. In musikalischen Blöcken erklingen bekannte Klassiker ebenso wie selten gespielte Stücke von Elvis Presley – neu arrangiert und interpretiert mit einer ausgewählten Band. Dazwischen liest Strassburg Passagen aus seinem Buch, erzählt von ersten Begegnungen mit dem King, von Zweifeln, von Familie und von all den Momenten, in denen das Leben plötzlich so viel mehr ist als Show.

Ein besonderer Teil des Abends ist außerdem ein offener Dialog: Meike Buschening-Kaffenberger, vielen aus der VOX-Sendung Zwischen Tüll und Tränen bekannt, kommt mit Nils Strassburg ins Gespräch und sie öffnen gemeinsam den Raum für einen ehrlichen, spontanen Austausch – zwischen Musik und Geschichten, zwischen Bühne und Publikum.

Diese Lesung ist kein starres Format, sondern eine Einladung zu einem Abend, der mehr ist als ein Event: Es wird gesungen, gesprochen und gelacht – und manchmal stehen selbst die größten Legenden plötzlich im Scheinwerferlicht der eigenen Erinnerungen.

VORSTELLUNGEN:

Mi., 13.05.2026 um 20 Uhr

EINTRITT (inklusive Garderobe & VVS-Ticket):

39 €

Einlass ab 19 Uhr. Bewirtung ab einer Stunde vor der Show und in der Pause im Theatersaal. Während der Show findet kein Service im Saal statt!

VORVERKAUF:

Friedrichsbau Varieté

Siemensstraße 15 | 70469 Stuttgart

Tel: 0711 225 70-70 | Fax: 0711 225 70-75

tickets@friedrichsbau.de | www.friedrichsbau.de

Öffnungszeiten VVK:

Mo-Fr von 11-15 Uhr und Sa von 10-14 Uhr

(Außer an Feiertagen, Änderungen vorbehalten)

PARKEN:

Tiefgarage Mercedes-Benz Bank, Siemensstraße 7, 70469 Stuttgart

(werktags erst ab 18 Uhr)

ÖPNV:

Haltestelle Pragsattel mit U6, U7, U15 vom Stuttgarter Hauptbahnhof; Haltestelle Maybachstraße mit U13 von Bad Cannstatt oder mit U6 vom Stuttgarter Hauptbahnhof