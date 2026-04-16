NILS STRASSBURG - LIVING ELVIS

Mehr als eine musikalische Lesung mit Humor, Herz und Soul

Was passiert, wenn ein Künstler nicht nur singt, sondern auch Geschichten schreibt? Nils Strassburg, einer der international anerkanntesten Elvis-Interpreten unserer Zeit, beantwortet diese Frage auf eine Art, die Publikum und Kritik gleichermaßen überrascht. Mit Tourneen durch Deutschland, Frankreich, Österreich und die Schweiz hat Strassburg bereits zahllose Bühnen erobert – von großen Konzertsälen bis hin zu renommierten internationalen Spielstätten. Doch nun öffnet er sein Buch "Living Elvis – Mein Leben für den King" und nimmt sein Publikum mit auf eine sehr persönliche Reise: humorvoll, direkt und überraschend nah.

Bei Songs & Stories trifft Lesung auf Konzert. In musikalischen Blöcken erklingen bekannte Klassiker ebenso wie selten gespielte Stücke von Elvis Presley – neu arrangiert und interpretiert mit einer ausgewählten Band. Dazwischen liest Strassburg Passagen aus seinem Buch, erzählt von ersten Begegnungen mit dem King, von Zweifeln, von Familie und von all den Momenten, in denen das Leben plötzlich so viel mehr ist als Show.

Diese Lesung ist kein starres Format, sondern eine lebendige Unterhaltung: Es wird gesungen, gesprochen und gelacht – und manchmal stehen selbst die größten Legenden plötzlich im Scheinwerferlicht der eigenen Erinnerungen. Ein besonderer Teil des Abends ist außerdem ein offener Dialog: Meike Buschening-Kaffenberger, vielen aus der VOX-Sendung Zwischen Tüll und Tränen bekannt, kommt mit Nils Strassburg ins Gespräch. Gemeinsam öffnen sie den Raum für einen ehrlichen, spontanen Austausch – zwischen Musik und Geschichten, zwischen Bühne und Publikum. So entsteht ein lebendiger Dialog, in dem auch die Fragen Platz finden, die sonst

oft unausgesprochen bleiben: persönlich, nahbar und manchmal überraschend berührend.

Living Elvis – Mein Leben für den King – Songs & Stories ist eine Einladung zu einem Abend, der mehr ist als ein Event – ein Erlebnis voller Musik, Anekdoten, Überraschungen und ehrlicher Lebensfreude.