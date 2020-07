Nils Strassburg & The Roll Agents - Elvis is Back!

Nils Strassburg & The Roll Agents lassen die Ära des King of Rock'n'Roll wieder aufleben. Von Time Warner (HBO) zum "besten Elvis-Interpreten Deutschlands" gekürt, präsentiert Nils Strassburg mit seiner zehnköpfigen Band die Konzertshow „Elvis is Back!“ am 30. April 2021, um 20:00 Uhr im redblue.

Strassburg belebt die Songs mit einem rockigen, zeitgemäßen Stil. Eine Huldigung an den US-amerikanischen Sänger, Musiker und Schauspieler Elvis Presley, der es als einziger Künstler in gleich fünf Halls of Fame geschafft hat und mit über eine Milliarde verkauften Tonträgern der erfolgreichste Musiker aller Zeiten. Mehr Elvis geht nicht.