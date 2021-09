Nils Strassburg & The Roll Agents "Elvis is back!"

Über eine Milliarde verkaufte Tonträger, unzählige ausverkaufte Konzerte und schon zu Lebzeiten ein Mythos: Elvis Presley. Mit ihrer Show Elvis is Back! gelingt es den Roll Agents auf unvergleichliche Art und Weise, die Ära des King of Rock’n’Roll wieder aufleben zu lassen.

In einer spektakulären Bühnenshow präsentiert Protagonist Nils Strassburg, der völlig zur Recht von Time Warner (HBO) zum „besten Elvis Interpreten Deutschlands“ gekürt wurde, mit seiner zehnköpfigen Band eine Konzertshow, wie sie authentischer und bewegender nicht sein könnte. Eine mitreißende Huldigung an den unvergessenen US-amerikanischen Sänger, Musiker und Schauspieler, der es als einziger Künstler in gleich fünf Halls of Fame geschafft hat: Rock‘n’Roll, Rockabilly, Country, Blues und Gospel.