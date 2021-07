× Erweitern Dominic Penz Nils Strassburg & The Roll Agents zaubern Las Vegas nach Stuttgart.

Der von Time Warner (HBO, N.Y.) zum „besten Elvis Interpreten Deutschlands“ gekürte Nils Strassburg und seine zehnköpfige Band THE ROLL AGENTS lassen die Ära des King of Rock’n’Roll wieder aufleben, wie es authentischer und bewegender nicht sein könnte.

In Sommer 2021 tourt die Band mit ihrer neuen Show „ELVIS – The Return of the King“ durch Deutschland: Eine mitreißende Huldigung an den Sänger, Musiker und Schauspieler Elvis, der es als einziger Künstler in gleich fünf Halls of Fame geschafft hat: Rock ’n’ Roll, Rockabilly, Country, Blues und Gospel. Seine Anziehungskraft ist unvergänglich. Im Stil der unvergessenen Las Vegas-Shows jagt ein Welthit den nächsten. NILS STRASSBURG belebt die Songs zeitgemäß, begibt sich in einen Dialog mit dem Publikum und schafft durch seine Bühnenpräsenz und enorme Stimme eine großartige Konzertatmosphäre mit Gänsehautfeeling. Eine grandiose Hommage an den mit über eine Milliarde verkauften Tonträgern erfolgreichsten Musiker aller Zeiten.

"Besser wird es nicht mehr. Elvis ist gerade mit uns. Das hier wird seine Erinnerung auf immer bewahren." (Ed Bonja, als Tour-Fotograf und Tour-Manager von Elvis bei über 3000 Konzerten des King dabei.)