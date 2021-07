Der von Time Warner (HBO, N.Y.) zum „besten Elvis Interpreten Deutschlands“ gekürte Nils Strassburg und seine zehnköpfige Band THE ROLL AGENTS lassen die Ära des King of Rock’n’Roll wieder aufleben, wie es authentischer und bewegender nicht sein könnte.

In Sommer 2021 tourt die Band mit ihrer neuen Show „ELVIS - The Return of the King“ durch Deutschland: Eine mitreißende Huldigung an den Sänger, Musiker und Schauspieler Elvis, der es als einziger Künstler in gleich fünf Halls of Fame geschafft hat: Rock ’n’ Roll, Rockabilly, Country, Blues und Gospel. Seine Anziehungskraft ist unvergänglich.

Im Stil der unvergessenen Las Vegas-Shows jagt ein Welthit den nächsten. NILS STRASSBURG belebt die Songs zeitgemäß, begibt sich in einen Dialog mit dem Publikum und schafft durch seine Bühnenpräsenz und enorme Stimme eine großartige Konzertatmosphäre mit Gänsehautfeeling.

Eine grandiose Hommage an den erfolgreichsten Musiker aller Zeiten.

Nils Strassburg & The Roll Agents

bieten Ihnen auf unserer Openair Bühne im Park einen unvergesslichen Abend!!

Mit freundlicher Unterstützung der Gemeinde Abstatt!!

Dank der Lockerungen der Corona Verordnungen ist es möglich, unter den bestimmenden Auflagen in eingeschränktem Rahmen, Ihnen diesen sagenhaften Künstler und seine Band Abend präsentieren zu können.

Die wichtigsten Infos:

Die Veranstaltung findet unter den geltenden Hygienerichtlinien statt.

Die Einlassbedingungen (GGG; Maskenpflicht) werden der am Veranstaltungstag

gültigen Corona-Verordnung entsprechend der aktuellen Inzidenzzahl angepaßt.

Erfassung der Zuschauer-Daten

Gemäß der Verordnung des Landes Baden-Württemberg erfassen wir bereits bei Ihrer

Kartenreservierung über www.abstatt.de die Kontaktdaten aller Karteninhaber.

Diese Informationen werden vier Wochen aufbewahrt und danach vernichtet.

Wir bitten daher um Nutzung des

Online VVK unter www.reservix.de

oder

Online-Kartenreservierung unter www.abstatt.de/Kultur & Freizeit/Arbeitskreis Kultur

bzw. Termine und Veranstaltungen/Nils Strassburg/weitere Infos

oder

Ticket-Reservierung per E-Mail

mit Angabe der gewünschten Anzahl und Kontaktdaten ALLER Karteninhaber

(Vorname, Nachname, Adresse, E-Mail oder Tel.) an: kulturamt@abstatt.de.

Nach getätigter und durch uns bestätigter Kartenreservierung können die Karten zu den

Öffnungszeiten des Rathauses im Servicebüro bezahlt und abgeholt werden.

Reservierte Karten müssen spätestens eine Woche vor der Veranstaltung

(spätestens 03. August 2021) bis 12 Uhr bezahlt und abgeholt werden.

FREIE SITZPLATZWAHL

Die Bestuhlung erfolgt nach Vorgaben der aktuellen Abstands- und Hygienerichtlinien.

Dies dient auch Ihrer eigenen Gesundheit. Die Sitzplätze/Stühle dürfen nicht getauscht

oder verstellt werden.

Maskenpflicht

In den Toiletten, Gängen, beim Betreten und Verlassen und beim Kauf von Speisen und

Getränken im Bürgerparkcafé "Rondell" gilt Maskenpflicht.

Änderungen der Hygienevorschriften werden unter www.abstatt.de mitgeteilt.

Eine Veranstaltung von Nils Strassburg & The Roll Agents

mit freundlicher Unterstützung des Arbeitskreises Kultur Abstatt akku

Die Gemeinde Abstatt und der akku wünschen viel Vergnügen !

Let’s rock !