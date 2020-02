Nils Wograms Band „Root 70” bringt mit ihm an der Posaune, Hayden Chisholm am Altsaxophon, Matt Penman am Bass und Jochen Rückert am Schlagzeug vier Musiker zusammen, die alle bereits in jungen Jahren als neue Stimmen auf ihren Instrumenten galten und seither mit viel Erfolg ihre eigenen Bands leiten. Ursprünglich aus Neuseeland und Deutschland, leben die vier mittlerweile in unterschiedlichen Teilen der Welt und kommen regelmäßig zusammen, um – ausgehend vom Jazz als Grundlage – über den Tellerrand hinauszuschauen und Einflüsse aus Volksmusik und aktuellen Musikströmungen zu verarbeiten. Im Laufe der Jahre hat die Band so einen unverwechselbaren Bandsound und eine eigene Sprache entwickelt. 2020 feiert „Root 70” ihr 20-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass ist die Band auf Tournee, bei der sie ihr „Best Of“ widerspiegelt und einen Ausblick auf weitere Jahre gibt.

Nils Wogram (p)

Hayden Chrisholm (as)

Matt Penman (b)

Jochen Rückert (dr)