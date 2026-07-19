Nils Wogram Joe Sachse Duo - Jazz im Pappelgarten

Wie kommt es, dass das alles so selbstverständlich, freundlich und mitreißend wirkt? Wohl weil sich hier zwei Wahlverwandte getroffen haben.

Helmut „Joe“ Sachse, fast ein Vierteljahrhundert älter als Nils Wogram, ist in der DDR groß geworden und hat sich seinen Weg zum Jazz gegen alle Widerstände selbst gebahnt – von der Tanz- und Rockmusik zum freien Spiel und weiter zu einer unverwechselbaren Sprache auf dem Instrument. Nils Wogram ist in eine etablierte Jazzszene hineingewachsen und hat sich sowohl als Instrumentalist als auch mit langfristig arbeitenden Bands eigenständig profiliert. Joe fasziniert an Nils die Versalität: „Er kann alles spielen.“ Und Nils schwärmt von Joe Sachses autarker Musikalität: „ein ganz seltenes, kostbares Gut“.