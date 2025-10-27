/// Wer ist wieder da? Nina, Nina, Nina!

Nina Chuba ist aus der deutschen Musikszene schlichtweg nicht mehr wegzudenken. Dass das auch so bleibt, ist nach der Veröffentlichung ihrer Single „NINA“ am 12. April jedem glasklar. Zurück mit neuer Musik gibt es die nächsten BIG NEWS: Im Herbst 2025 backt Nina Chuba ziemlich große Brötchen und spielt ihre erste Arena Tour! Spätestens seit ihrem Nummer 1 Album GLAS hat sie jeder auf dem Schirm. Ob „Glatteis“ oder „Mangos mit Chili“ jeder Track bleibt im Kopf! Ihre Vielseitigkeit holt Millionen monatliche Spotify-Hörer:innen ab. Die gleichnamige Tour zum Album war in kürzester Zeit ausverkauft. Die Tickets der eigenen Open Air Shows gingen in diesem Jahr weg wie heiße Schrippen, spielt sie doch unter anderem in der Zitadelle Spandau vor 10.000 Menschen. Wer sie in diesem Jahr auf Festival Lineups sucht, findet sie: Deichbrand, About You Pangea Festival, Taubertal-Festival, LIDO Sounds. You name it! Nina Chuba ist noch lange nicht fertig und mischt mit der Arena Tour 2025 den Laden nochmal richtig auf. Damit wird vor dem Start ihrer GLAS Tour 2024 klar, Nina spielt die erste Geige und macht Träume wahr.