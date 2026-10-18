Nina Rühlig - Wandern in den Pyrenäen

Wenn Sie den Bären sehen, schließen Sie bitte die Tür“ – Impressionen einer Wanderung durch die Pyrenäen.

930 Kilometer zu Fuß über die Pyrenäen, mit Rucksack und Zelt, vom Atlantik bis ans Mittelmeer

In ihrem Vortrag „Wenn Sie den Bären sehen, schließen Sie bitte die Tür – Impressionen einer Wanderung durch die Pyrenäen“ erzählt Nina Rühlig von ihrer siebenwöchigen Solo - Wanderung, die sie auf dem französischen Weitwanderweg GR 10 von Hendaye im Baskenland bis nach Banyuls-sur-Mer im Süden Frankreichs geführt hat. Von den 55.000 Höhenmetern, die auf- und abwärts zu bewältigen waren. Von Sonne, Hitze und Gewitter. Von Bergen, Menschen, Tieren und dem einfachen Leben unterwegs. Von der Reduktion auf den Inhalt eines Wanderrucksacks. Von einer besonderen Zeit, die bis heute nachwirkt, Lust auf mehr macht und vielleicht auch andere Menschen inspiriert, sich auf den Weg zu machen.

Der Vortrag vermittelt neben Eindrücken zur Landschaft und dem Leben vor Ort auch Infos zur Planung und Vorbereitung einer längeren Wanderung.