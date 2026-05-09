Nina Scheidmantel - Pianistin

Die junge Pianistin mit deutschchinesischen Wurzeln gab ihren Debüt-Soloabend bereits mit zehn Jahren. Unzähligen Einladungen gefolgt konzertierte sie in Deutschland, Belgien, der Ukraine und in China.

2016 präsentierte sie sich zum ersten Mal mit einem Klavier Recital in der Carnegie Hall in New York und absolvierte eine vielumjubelte Konzerttournee durch China mit dem Abschlusskonzert in der Zhongshang Concert Hall in Peking. Sie gastierte als Solistin u.a. mit dem Jugend Sinfonie Orchester Lettland, dem Philharmonischen Orchester Coburg, dem Pekinger Sinfonie Orchester und widmente sich neben dem Solistischen auch der Kammermusik. Sie konzertierte unter anderem im Rahmen des Jahreskulturprogrammes in Bad Kissingen oder bei der Louis Spohr Stiftung in Kassel. Auf Einladung nahm sie am internationalen Kammermusikfestival Pablo Casals in Prades teil und arbeitete dort mit dem Artis Quartett und dem Shanghai Quartett. Im Januar 2015 wurde sie mit ihrer Duopartnerin Samira Spiegel in das Förderprogramm „Live Music Now“ Franken e.V. der Yehudi Menuhin Stiftung aufgenommen. 2019 gewann das Duo den Förderpreis des Fischer- Flach Preises. Nina war mehrmals Preisträgerin beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ sowohl solistisch als auch in der Kammermusik. Ihrer außergewöhnlichen Begabung verdankt sie Stipendiatsförderungen wie der Hanns-Seidel-Stiftung, des Richard Wagner Verbandes und zahlreichen Weiteren. Nina nahm ab dem 6. Lebensjahr Klavierunterricht bei Prof. Alla Schatz und wechselte ab ihrem 15. Lebensjahr als Jungstudentin an die Hochschule für Musik in Würzburg in die Frühförderklasse bei Prof. Silke-Thora Matthies. Hier setzte sie anschließend ihr Klavierstudium fort. 2017 studierte sie ein Jahr an der Franz Liszt Akademie in Budapest bei Attila Némethy und Jenő Jandó. Wiederholt sammelte sie zudem bei Meisterkursen mit renommierten Pianisten wie Bernd Glemser, Silke Avenhaus, Martin Stadtfeld, Boris Berman, Lázló Borbély, und Lang Lang weitere musikalische Eindrücke. Im November 2021 nahm sie einen Lehrauftrag für Hauptfach Klavier an der HfM Würzburg an und absolvierte 2022 ihr Konzertexamen mit der höchsten Auszeichnung „Summa cum laude”.

Felix Mendelssohn Bartholdy

Variations serieuses Op. 54

Jianzhong Wang

5 Yunnan Folksongs

1. Dali Girl

2. Following the Brother

3. Puzzle Tune

4. Mountain Song

5. Dragon Lantern Tune

Claude Debussy

Estampes L.100

1. Pagodes

2. La soirée dans Grenade

3. Jardins sous la pluie

Béla Bartók

Suite Op. 14, Sz.62

1. Allegretto

2. Scherzo

3. Allegro molto

4. Sostenuto

Franz Liszt

Ungarische Rhapsodie Nr. 2 in cis-Moll, S.244

Lassan – Friska