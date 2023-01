Violine: Julia Galić

Violoncello: Michael Groß

Klavier: Johann Blanchard

Christian Heinrich Rink Klaviertrio D-Dur

Ludwig van Beethoven Streichtrio c-Moll op. 9/3

(Bearbeitung für Klaviertrio von Ferdinand Ries)

Ludwig van Beethoven Klaviertrio Es-Dur op. 38

Vor über 250 Jahren wurde nicht nur Ludwig van Beethoven geboren, auch ein heute fast unbekannter Kleinmeister kam im Jahr 1770 zur Welt: Christian Heinrich Rink erlangte zu Lebzeiten bedeutendes Ansehen als Organist und Komponist für Orgelmusik, versank aber schließlich in der Bedeutungslosigkeit. „Zu Recht?“, fragt sich das Trio Parnassus, das bekannt dafür ist, immer wieder musikalische Schätze aus den Archiven zu heben. Rinks Kammermusik offenbart eine Qualität, „die einfach nur Freude bereiten will, dabei natürlich fließt, witzig und keinesfalls trivial ist, die großes kompositorisches Geschick erfordert mit einem Schuss kindlicher Lust am spielerischen Tun“, war in Klassik Heute zur Entdeckung des Trios Parnassus zu lesen, das 2021 für die kongeniale Interpretation und Ersteinspielung mit dem Opus Klassik ausgezeichnet wurde.

Nachgerade Spektakuläres gibt es im unmittel­baren Umfeld Beethovens zu entdecken: Ferdinand Ries, Beethovens einziger echter Schüler, hat – wohl hinter dem Rücken des Meisters – dessen drei Streichtrios kopiert und dem Verleger Simrock in einer Bearbeitung für Klaviertrio zum Druck an­geboten. Das Trio Parnassus bringt den RIESigen Fund erstmals wieder zu Gehör. Dass Beethoven seine Werke auch selbst bear­beitete, zeigt das auf seinem Septett op. 20 basierende Klaviertrio op. 38.

Das Trio Parnassus hat sich seit der Gründung vor vierzig Jahren mit seinen Klaviertrio-Einspielungen aller namhafter Klassik-Komponist*innen in die Weltelite der Klaviertrios gespielt. Konzertreisen führten das Ensemble beispielsweise in die Londoner Wigmore Hall, den Concertgebouw in Amsterdam und in das New Yorker Lincoln Center. Perfektion, Liebe zum Detail, ein feines Gefühl für Stimmungen und die Lust auf Entdeckungen zeichnen das Trio auch in der aktuellen Besetzung mit Gründungsmitglied Michael Groß am Cello, Julia Galić an der Geige und Johann Blanchard am Klavier aus.