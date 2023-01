HEIDI – Eine Berg- und Talgeschichte

Kirschkern Compes & Co.

Spiel: Sabine Dahlhaus, Monika Els

Ab 6 bis 10 Jahre

Wir spielen Heidi. Mit Tannenrauschen und Alpenglühen, Alm-Öhis und Großmüttern, falschen Tanten und bösen Gouvernanten, und Geißen, Geißen – ganz vielen Geißen. Und natürlich mit dem Geißenpeter! Wir sind in den Bergen, in der Stadt, auf der Alm und in Bad Ragaz. Wir unternehmen eine Gratwanderung über unwegsames Gelände: Gefährlich – lustig – rührselig – spannend – und so schön!

Das Duo Sabine Dahlhaus und Monika Els wechselt rasant Rollen und Darstellungsformen, hastet die Berge hoch und runter und spielt sich quer durch die intelligent gekürzte Fassung von Johanna Spyris 100 Jahre alter Geschichte über Freiheit und Berge, Mauern und Mondsucht, Sehnen und Tränen und das wohlverdiente Heidi-Glück: „ … deine Welt sind die Beh-her-ge“!