Der gestiefelte Kater

Puppenspielerin Kristine Stahl

Spiel: Kristine Stahl

Ab 4 bis 6 Jahre

„Ich will euch eine Geschichte erzählen, eine Geschichte vom Sturm und vom Wasser, eine Geschichte, in der Großes ganz klein wird und Kleines Großes bewirkt. Und am Ende steht die große Liebe. Aber am Anfang der Tod.“ Holla, die Waldfee erzählt und spielt die Geschichte vom jüngsten Müllersohn, der nur einen Kater erbte und doch das Glück fand.

Kristine Stahl ist Absolventin der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin, führt Regie und macht die Ausstattung an vielen Theatern der Republik, tourt international und heimst Preise ein, unter anderem als beste weibliche Darstellerin beim Festival des Lachens Casablanca.