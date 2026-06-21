Wie weit würdest du gehen? Nach dem Tod seines Vaters zieht Avid mit seiner Mutter, einer Polizistin, in eine andere Stadt. Hier wollen die beiden einen Neustart wagen. Doch dann wird Avids Laptop mit all den Erinnerungen an seinen Vater gestohlen. Die Spur führt Avid zu einer Gruppe Jugendlicher rund um das selbstbewusste Mädchen Vulkan. Ihre Mission: Sie wollen die Erde zu einem gerechteren Ort machen, indem sie Reichtum umverteilen. Und dafür ist Vulkan und ihren Freunden fast jedes Mittel recht. Zunächst macht Avid nur mit, um seinen Laptop zurückzubekommen. Mit der Zeit kann er sich jedoch immer mehr für ihre Pläne begeistern und beginnt, Grenzen zu überschreiten.

Michael Aichele, Erster Polizeihauptmeister, steht im Anschluss an die Lesung für sämtliche Fragen rund um Polizeiarbeit, Straftaten und alle weiteren Themen, die in der Geschichte eine Rolle spielen, zur Verfügung.

Nina Weger arbeitete bereits als Seiltänzerin, Drehbuchautorin und besuchte eine Journalistenschule. Neben dem Schreiben von Kinder- und Jugendbüchern leitet sie mit zwei Freundinnen einen Kinderzirkus.