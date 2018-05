Nina George: Die Schönheit der Natur

Vor der beeindruckenden Kulisse der bretonischen Küste lässt Nina George zwei Frauen sich selbst neu entdecken: Die etablierte Verhaltensbiologin Claire will endlich wieder wahrhaftig spüren, dass sie lebt. Auch die junge Julie wartet auf des Lebens Rausch und Farben. In der glühenden Sommerhitze der Bretagne, am Ende der Welt, erfahren die beiden Frauen die ersehnte Lebenslust und Leidenschaft – und werden danach nie wieder dieselben sein.

Nina George, geboren 1973, schreibt Romane, Sachbücher, Thriller, Reportagen, Kurzgeschichten und Kolumnen. Die Glauser-Preisträgerin stand mit Das Lavendelzimmer weit über ein Jahr auf der SPIEGEL-Bestsellerliste. George ist Beirätin des PEN-Präsidiums und Sprecherin der Initiative Fairer Buchmarkt. Vom Branchen-Netzwerk BücherFrauen e. V. wurde die Autorin zur BücherFrau des Jahres 2017 gewählt. George lebt mit ihrem Mann, dem Schriftsteller Jens J. Kramer, in Berlin und in der Bretagne.