Nino D'Angelo: Meine wunderbaren 80er …bis!

Nach den ausverkauften Konzerten 2025 wird der neapolitanische Cantautore im neuen Jahr mit einer erneuerten Tournee 50 Jahre Karriere feiern.

Es wird eine Konzerten sein, die Musik, Bilder und Erzählung miteinander verbindet, um ein halbes Jahrhundert künstlerischen Schauens zu würdigen.

Nach den außergewöhnlichen Erfolgen dieses Jahres 2025 – mit ausverkauften Tourneen, sommerlichen Triumphen und ﬁlmischen Auszeichnungen – kündigt Nino D’Angelo seine mit Spannung erwartete Rückkehr in die großen Hallen an: „I miei meravigliosi anni ’80… bis! – World Tour 2026“.

Ein Titel, der bereits eine klare Ansage ist: „Bis“ als Hommage an die Erfolge des vergangenen Jahres und an den Wunsch des Publikums, ihn erneut live zu erleben und alte wie neue Emotionen zu teilen.

Die Rückkehr auf die Bühne folgt auf ein für Nino D’Angelo unvergessliches Jahr, geprägt von der Konzerttournee und dem Erfolg des Dokumentarﬁlms „Nino. 18 giorni“, inszeniert von seinem Sohn Toni D’Angelo, von der Kritik bei den Filmfestspielen von Venedig 2025 gefeiert und seit dem 20. November im Kino.

„Im Jahr 2026 werde ich 50 Jahre Karriere feiern“, erzählt Nino D’Angelo, „und ich möchte das gemeinsam mit dem Volk meiner Lieder tun. Es war 1976, als ‘A storia mia (‘O scippo) erschien, meine erste Platte. Heute will ich diesen Weg feiern und erneut echte Emotionen teilen. Es wird Neuerungen in der Setlist im Vergleich zur letzten Tour geben, aber eines weiß ich sicher: An Emotionen wird es nicht fehlen.“

Mit der neuen Tournee wird der neapolitanische Liedermacher die prägenden Songs seiner Karriere Revue passieren lassen – von den großen Erfolgen der 1980er-Jahre über ausgewählte Titel der 1990er bis hin zu den jüngsten Erfolgen – in einer Show, die Musik, Bilder und Erzählung vereint. Ein Auftritt voller Energie und Authentizität eines Künstlers, der seit fünfzig Jahren die Geschichte des neapolitanischen und populären italienischen Liedes mitschreibt.