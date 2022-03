Nino Haratischwili - Das mangelnde Licht

Ihr großes Familienepos „Das achte Leben (Für Brilka)“ wurde in 25 Sprachen übersetzt, eine Verfilmung ist bereits in Vorbereitung. Nun legt Nino Haratischwili ihren neuen Roman „Das mangelnde Licht“ vor.

Nach der lang ersehnten Unabhängigkeit stürzt der junge georgische Staat ins Chaos. Zwischen den feuchten Wänden und verwunschenen Holzbalkonen der Tbilisser Altstadt finden Ende der 1980er Jahre vier Mädchen zusammen: die freiheitshungrige Dina, die kluge Außenseiterin Ira, die romantische Nene, Nichte des mächtigsten Kriminellen der Stadt und die sensible Keto. Die erste große Liebe, die nur im Verborgenen blühen darf, die aufbrandende Gewalt in den Straßen, die Stromausfälle, das ins Land gespülte Heroin und die Gespaltenheit einer jungen Demokratie im Bürgerkrieg – allem trotzt ihre Freundschaft, bis ein unverzeihlicher Verrat und ein tragischer Tod sie schließlich doch auseinandersprengt. Erst 2019 in Brüssel, anlässlich einer großen Retrospektive mit Fotografien ihrer toten Freundin, kommt es zu einer Wiederbegegnung. Die Bilder zeigen ihre Geschichte, die zugleich die Geschichte ihres Landes ist, eine intime Rückschau, die sie zwingt, den Vorhang über der Vergangenheit zu heben und eine Vergebung scheint möglich. Nino Haratischwili, 1983 in Tbilissi/Georgien geboren, ist preisgekrönte Theaterautorin, -regisseurin und Romanautorin und lebt in Berlin.

In Zusammenarbeit mit Art Music Georgia - Georgischer Musikverein Stuttgart e.V.