Die Stadtbibliothek Ditzingen lädt in den Sommerferien jeden Mittwoch zu Mario-Kart-Turnieren auf der Switch-Konsole ein. Alle Kinder zwischen 8 und 12 Jahren sind herzlich eingeladen!

Habt ihr Lust, eure Fahrkünste auf der Switch unter Beweis zu stellen? Dann macht mit beim Mario-Kart®-Turnier in der Stadtbibliothek Ditzingen. Zusammen mit bis zu drei Freunden könnt ihr euch gemeinsam an den unterschiedlichsten Rennstrecken messen und zeigen, was ihr als Rennfahrer so draufhabt.