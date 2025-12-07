In einem kleinen Buchladen auf Sizilien entdeckte Etta Scollo 2007 einen zweisprachigen Gedichtband von Mascha Kaléko (1907–1975). Die melancholisch-zarten und zugleich politisch-scharfen Texte fesselten die Sängerin und Musikerin sofort und ließen sie nie wieder los.

Zum 50. Todestag der Dichterin am 21. Januar 2025 hat Etta Scollo ihre Hommage „Nirgendland“ mit ausgewählten Kaléko-Vertonungen auf CD veröffentlicht. Gemeinsam mit der großen deutschen Schauspielerin Corinna Harfouch und weiteren Künstler*innen bringt sie Kalékos Poesie auch auf die Bühne – in emotionalen Liedern, die Harfouchs Lesung eindrucksvoll begleiten.

Corinna Harfouch – Rezitation

Etta Scollo – Idee, Komposition, Stimme, Gitarre

Tara Bouman – Klarinetten, Stimme

Zoé Cartier – Violoncello, Stimme