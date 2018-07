Der Biergarten hat Tränen gelacht, als Nisse Barfuss und Lars Battnott in den letzten beiden Jahren bei uns mit ihrem Comedy-Programm „Das Leben – ein Bällebad“ aufgetrumpft haben. Die Schauspieler, Liedermacher und Komödianten kommen auch in diesem Sommer zu uns: Am Donnerstag, 26.7.2018 bleibt bei uns ab 19 Uhr (!) erneut kein Auge trocken.

Bei dem musikalischen Kurzgeschichtenerzähler Nisse Barfuss (Eigendefinition: „die akustische Rakete“) steckt der Witz nicht vordergründig in der Pointe, sondern klebt als angebissener Apfel auf der Gitarre fest. Wir freuen uns auf einen vergnüglichen, lustigen und sicher außergewöhnlichen Abend.

Eine Platzreservierung ist an für diesen Abend nicht möglich. Früh kommen lohnt sich. Der Eintritt erfolgt auf Spendenbasis.