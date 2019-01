„Ciao“ heißt das neue Album des Hamburger Sängers NISSE, welches im Herbst 2018 erschienen ist.

Nach seinem Debüt „August“, welches für seine Vielseitigkeit und die neue Note, die es in die deutschsprachige Pop-Landschaft gebracht hat, von Publikum, Kollegen und Kritikern gleichermaßen geschätzt wurde, kommt ein Album, welches ein weiteres Mal klanglich und lyrisch jegliche Grenzen und hinter sich lässt. NISSEs Musik und die des neuen Albums „Ciao“ beschreiben zu wollen, ist gewiss eine Herausforderung: hier treffen NDW und Chanson aufeinander, sprich Joachim Witt auf Hildegard Knef, Rap auf Volksmusik, also Hamburger Hip-Hop-Schüler der ersten Stunde auf Hans Albers und Drafi Deutscher, zum Schluss noch Punk auf Pop, quasi der junge Rio auf den späten Reiser.Die heimischen Wurzeln aus Wirtschaftswunder- Schlager und Kalter-Krieg-Elektronik schimmern trotz Moderne durch all seine Lieder. Die Doppeldeutigkeit von „Ciao“ ist Programm, so wird Abschied von Ängsten, alten Weggefährten und den Eindrücken des aktuellen Weltgeschehens genommen und die Hoffnung und das Leben umso offener begrüßt. NISSE ist mit „Ciao“ ab Herbst 2018 auf Tour.