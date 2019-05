Die Nitrogods stellen am 21.6.2019 in der Halle in Reichenbach / Fils ihr neues Album "Rebel Dayz" vor, welches am gleichen Tag veröffentlicht wird. Da es auf der Tour im Herbst keinen Auftritt in Stuttgart und Umgebung geben wird, haben sich die Jugs entschlossen, den Release Gig in Reichenbach / Fils zu spielen, um ihren Fans und Freunden in dieser Region etwas Besonderes zu bieten. Neben alten Klassikern werden natürlich einige neue Songs zu hören sein! Das neue Album ist so nah am Nitrogods Live Sound wie noch nie und die Band brennt darauf es auf die Menschheit los zu lassen.