The Major Dudes, das sind anfangs vier Reutlinger Musiker und Steely-Dan-Aficionados, die sich schon sehr lange kennen und 2010 beschließen, eine Band zu gründen, die ausschließlich die Musik von Steely Dan, Donald Fagen und Walter Becker spielt. Alle Bandmitglieder sind zunächst skeptisch, ob sich die sehr detailliert arrangierten und mit Bläser- und Chorsätzen gespickten Kompositionen mit der vergleichsweise kleinen Besetzung adäquat umsetzen lassen. Doch nach einigen Proben ist klar: es funktioniert und es macht extrem viel Spaß. Nachdem sich 2012 mit Alice Nolan die ideale Sängerin findet, steht fest, dass es 2013 zum ersten Mal auf die Bühne geht! Für Steely-Dan-Fans und alle, die es noch werden wollen: Listen to this Band! Steely Dan, das sind Walter Becker und Donald Fagen, zwei Literaturstudenten, Musiker und Jazzfans, die sich 1967 am Bard-College im Staat New York kennen lernen und beginnen, gemeinsam Songs zu schreiben.

Besetzung: Hans Georg Lutz (kb), Thomas „Stibbich“ Dörr (dr, voc), Elke Kuppig (voc)

Thomas „Thümmi“ Thumm (b) & Karsten „Gogo“ Gorkow (git, voc)