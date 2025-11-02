Nix wie Raus

Andreas Rau (Akugit,Gesang), Thomas Kraft (Bass,Gesang), Frank Höwner (Drums, Gesang) und Joachim Fritz (Keyboards, Gesang) – haben ganz unterschiedliche Hintergründe, teilen jedoch eine große Leidenschaft: Gute Musik.

Diese machen wir am liebsten selbst. Wir spielen eigens komponierten Blues, Rock, Folk, Jazz und Soul. Mit unseren ehrlichen und authentischen Texten nehmen wir Euch mit auf unsere über 40 Jahre andauernde musikalische Lebensreise. Gefühle und Genuss garantiert.