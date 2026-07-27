Nizi ist in West-Berlin aufgewachsen – vom Theodor-Heuss-Platz bis zur Bismarckstraße nennt er alles sein Zuhause. Mit einer Mischung aus komplexen Texten und eingängigen Beats schafft er es, seine Hörer*innen auf eine Reise durch seine Gedanken und Gefühle mitzunehmen. Seine Musik ist geprägt von Ehrlichkeit, Authentizität und persönlichen Erfahrungen, die er in packende Tracks umwandelt. Nach Features mit Bonez MC („auf alles!“) und Paula Hartmann („Disney“) ist er 2025 vor allem als Teil der Rap-Formation „1019“ mit Lucio101, Karamel19 und Omar101 aktiv. 2026 veröffentlicht er mit „RISIKEN & NEBENWIRKUNGEN“ wieder ein Solo-Album, das ganz seine eigene Handschrift trägt und zeigt, wie er sich über die Jahre als Künstler weiterentwickelt und seinen Stil gefestigt hat. Die dazugehörige Tour führt Nizi im September durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.