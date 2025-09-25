Das Ensemble um den süddeutschen Schlagzeuger Lucas Johnson hat sich an der renommierten Musikhochschule „Jazzcampus“ in Basel formiert, wo junge Musiker aus aller Welt von weltbekannten Musikern ausgebildet werden. Heute nennen die Bandmitglieder europäische Metropolen ihre Heimat und nutzen den Jazz als universelle Sprache, die Grenzen überwindet. Beeinflusst von vielfältigen kulturellen Hintergründen, umfasst ihr Sound das gesamte Spektrum des zeitgenössischen, modernen Jazz.

Lucas Johnsons markante und eigenwillige Kompositionen strahlen Lebendigkeit und Energie aus, getrieben von innerer Sehnsucht und Leidenschaft. Seine Vision ist es, Genregrenzen zu überschreiten und eine neue Art von Jazz zu schaffen. Ziel ist eine authentische Klang-identität, mit der nju:zone ein breites Publikum anspricht und Verbindungen zu Musikliebhaber:innen aller Art knüpft. Das Ensemble erkundet unentdeckte musikalische Territorien und schöpft Inspiration aus der Zusammenarbeit mit Mark Turner, Guillermo Klein, Miguel Zenon und Larry Grenadier, die maßgeblich an ihrer Entwicklung beteiligt waren.

Mit seinem Debütalbum „nju:zone“ wurde Lucas Johnson zum Kultur-botschafter des Jazzverband Baden-Württemberg ernannt und vertrat Baden-Württemberg 2019 auf der internationalen Musikmesse „JazzAhead“.