No Exit Rock

Freier Eintritt!

Mit den LIVE-Acts:

Linda Wirth

https://www.facebook.com/lindawirthmusic/

Die Musik ist ihr Leben und die Bühne ihr Zuhause. Seit ihrem 11. Lebensjahr schreibt die Künstlerin Linda Wirth (28) ihre eigenen Songs. Bei Auftritten begleitet sie sich selbst an der Gitarre bzw. am Piano. Die zierliche Musikerin begeistert ihre Zuhörer mit einer starken, markanten Stimme, gefühlvollen Liedern und ihrem authentischen Auftreten. Linda wurde dafür geboren, auf der Bühne zu stehen. Musik, die Herz und Seele berührt und die zu 100 Prozent "handgemacht" ist, lässt die Zuhörer träumen. Das dritte Album der Künstlerin, "No Words", beinhaltet Lieder mit tiefgründigen Texten und eingängigen Melodien. Die CD ist sowohl bei allen Online-Musikvertrieben (Amazon, iTunes, Musicload, MediaMarkt etc.) als auch physisch erhältlich.

Maeglin

https://www.facebook.com/Maeglin4/

Maeglin sind vier Musiker aus dem Großraum Stuttgart, die den 90er Jahre-Sound des Grunge spielen, mit dem sie groß geworden sind. Selbstkomponierte, melodiöse Riffs mit hohem Wiedererkennungswert werden mit eingängigen Gesangsmelodien verbunden... aber immer rough and dirty. Ihre Bühnenperformance besticht durch Energie und sie halten sich zwischen den Songs nicht unnötig auf. Das Repertoire reicht vom trashigen „Auf-die-Fresse“-Song über tanzfähige Mid-Tempo-Nummern hin zu einfühlsamen Tracks...wer mit dem "Seattle-Sound" aufgewachsen ist, wird es genießen.

The Rough Edges

https://www.facebook.com/TheRoughEdges/

The Rough Edges aus Kaiserslautern machen den Hardrock wieder salonfähig! Rau und kantig - aber dennoch anspruchsvoll und ausgefeilt - kommen ihre selbst geschriebenen Songs daher, die sich hin und wieder an Elementen anderer Genres bedienen, im Kern aber stets mit kompromisslosem Rock aufwarten. Hier paaren sich kraftvolle und eingängige Riffs mit fettem Gitarrensound und groovige Basslinien mit treibenden Schlagzeugrhythmen. Bass und Schlagzeug bieten ein solides Fundament, das mühelos in der Lage ist, die singenden Gitarrensoli und melodischen Gesangseinlagen zu tragen.