No Fridge steht für feinsten Gitarrencoverrock ohne Kompromisse.

Die mittlerweile nun sechsköpfige Band aus dem Raum Stuttgart, mit ihrem musikalischen Headquarter in Böblingen, besteht aus versierten und begeisterten Musikern, die bekannte Rocksongs der letzten vier Jahrzehnte im abwechslungsreichen Repertoire haben und ihr Publikum mit viel Leidenschaft und Spielfreude mitreißen.

No Fridge bringt die Power und die Live-Atmosphäre, die man von den großen Veranstaltungen kennt, auch auf die kleineren Bühnen dieser Welt und das mit sehr viel Begeisterung und Engagement. Sie garantieren damit Spaß, Stimmung und Party pur auf höchstem Niveau.

Die Stimmgewalt von Sänger Carsten Hisley und Sängerin Joana Huber entfaltet sich genial in Titeln von z. B. Billy Idol, Bon Jovi, Tina Turner, Melissa Etheridge, Aerosmith, Queen, Mother‘s Finest, Donna Missal, Whitesnake, Bryan Adams und vielen anderen und bietet ein außergewöhnliches Erlebnis.

Alle Liebhaber von gut gemachter, authentischer Rock Musik kommen hier auf Ihre Kosten.