No.King.No.Crown ist das Akustikprojekt von René Ahlig. Der Dresdner, der seine Karriere bereits mit 13 Jahren begann, hat auf Weltreisen zu seiner musikalischen Heimat gefunden. Sein erstes Folk-Pop-Album "Heart to Escape" veröffentlichte er 2012, seine zweite LP "Without Yesterday" 2016. Dazwischen war er unermüdlich europaweit auf Tour. Auch online machte er die Runde, schafft es mit seiner letzten Platte unter die Top-30-Singer-Songwriter-Charts auf iTunes und zum "Newcomer of the week" bei Ampya. Für das neue Album wird Ahlig erstmals mit Band ins Studio gehen, um seinen akustischen Stil zwischen Indie-Folk, Kammerpop und SingerSongwriter zu einem neuen Indie-Folk-Sound zu verdichten.